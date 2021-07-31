Вильфанд рассказал о приходе аномального тепла в ряд регионов России
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«Температура существенно выше нормы, аномалия выше 7 градусов, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях со вторника, 3 августа. Там будет 33-36 градусов» — цитирует ТАСС Вильфанда.
Он добавил, что в Приволжском федеральном округе также прогнозируется жаркая погода.
По словам синоптика, с 3 августа температура в регионах Поволжья будет достигать 33-39 градусов тепла.
Ранее Вильфанд сообщил, что в августе температура ниже нормы не прогнозируется ни в одном из регионов России, а на многих территориях месяц будет аномально тёплым.