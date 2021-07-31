Вильфанд рассказал о приходе аномального тепла в ряд регионов России

Короткая ссылка
В начале следующей недели в ряде российских регионов прогнозируется аномальное тепло, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд рассказал о приходе аномального тепла в ряд регионов России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Температура существенно выше нормы, аномалия выше 7 градусов, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях со вторника, 3 августа. Там будет 33-36 градусов» — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он добавил, что в Приволжском федеральном округе также прогнозируется жаркая погода.

По словам синоптика, с 3 августа температура в регионах Поволжья будет достигать 33-39 градусов тепла.

Ранее Вильфанд сообщил, что в августе температура ниже нормы не прогнозируется ни в одном из регионов России, а на многих территориях месяц будет аномально тёплым. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить