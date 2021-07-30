Археологи нашли в центре Москвы более 200 артефактов XVI—XIX веков

Археологи нашли на улице Сретенка в Москве керамические артефакты XVI—XIX веков.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Раскопки на Сретенке начались недавно, однако коллекция керамических артефактов уже превышает 200 экземпляров. Это бесценный исторический материал, который поможет учёным лучше узнать особенности быта москвичей начиная с XVI века», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, отдельного внимания заслуживают 12 фрагментов чернолощёных колокольчиков XVII—XVIII веков. Свой тёмный цвет такая керамика получала благодаря специальному обжигу и обработке галькой.

Среди других предметов — керамические подсвечники и помадные банки.

Специалисты изучат находки, после чего передадут их в музейный фонд столицы. Работы на Сретенке продолжаются.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в исторической части Калининграда на острове Иммануила Канта при строительстве моста через реку Новая Преголя вскрыли старинную каменную кладку XIV века — руины крепостной стены города Кнайпхоф.