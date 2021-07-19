В исторической части Калининграда найдены руины XIV века

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В исторической части Калининграда на острове Иммануила Канта при строительстве моста через реку Новая Преголя вскрыли старинную каменную кладку XIV века — руины крепостной стены города Кнайпхоф.
В исторической части Калининграда найдены руины XIV века
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Янтарный край».

Руины были обнаружены строителями в процессе подготовки котлована для сооружения опоры моста.

По мнению специалистов, средневековая каменная кладка — это, вероятно, основание одной из крепостных башен Кнайпхофа.

Как отмечается, Кнайпхоф — островной город, ставший впоследствии одним из центральных районов Кёнигсберга.

Его стены считались полностью утраченными ещё несколько столетий назад, а крепостные башни сохранились до начала ХХ века и были разрушены в 1944 году в ходе бомбардировок британской авиации.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», экспедиция, которая работает на территории Южного пригорода Херсонеса Таврического, обнаружила там древнее римское захоронение.

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