В исторической части Калининграда найдены руины XIV века
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Об этом сообщает «Янтарный край».
Руины были обнаружены строителями в процессе подготовки котлована для сооружения опоры моста.
По мнению специалистов, средневековая каменная кладка — это, вероятно, основание одной из крепостных башен Кнайпхофа.
Как отмечается, Кнайпхоф — островной город, ставший впоследствии одним из центральных районов Кёнигсберга.
Его стены считались полностью утраченными ещё несколько столетий назад, а крепостные башни сохранились до начала ХХ века и были разрушены в 1944 году в ходе бомбардировок британской авиации.
Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», экспедиция, которая работает на территории Южного пригорода Херсонеса Таврического, обнаружила там древнее римское захоронение.