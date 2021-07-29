Площадки «Лето в городе» с необычными блюдами появятся на 18 ярмарках в Москве

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Площадки «Лето в городе» с необычными блюдами появятся на 18 московских ярмарках.
Площадки «Лето в городе» с необычными блюдами появятся на 18 ярмарках в Москве
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Сейчас в столице определено 125 площадок для проведения ярмарок. Вскоре на 18 площадках можно будет не только купить свежую фермерскую продукцию, но и попробовать необычные блюда. Проект «Лето в городе» поддержит московских рестораторов», — отмечается в сообщении.

Более 50 предприятий торговли и общепита предложат десерты, приготовленные по оригинальным и старинным рецептам, а также специальное ресторанное меню.

В частности, можно будет попробовать японское пирожное моти, турецкий десерт дондурму, испанское жареное молоко.

В центре столицы откроют две таких площадки — на Тверской площади и площади Революции. Остальные 16 разместятся в других районах города.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье в июне состоялось 248 фермерских ярмарок.

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