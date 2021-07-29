Греческий военный оркестр примет участие в фестивале «Спасская башня»

Греческий военный оркестр примет участие в международном фестивале «Спасская башня» в Москве.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт мероприятия.

Фестиваль состоится 27 августа — 5 сентября.

«Солнечную Грецию на Красной площади в рамках XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» представит военный оркестр Главного командования военной поддержки Вооружённых сил Греции «Тесей», — отмечается в сообщении.

Оркестр поддерживает подразделения почётной охраны президента Греции во время официальных мероприятий, участвует в церемониях и других культурных событиях внутри страны и за её пределами.

Ранее руководитель дирекции военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов рассказал о подготовке к его открытию.