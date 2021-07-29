Ежедневные просмотры видео во «ВКонтакте» установили новый рекорд в 1 млрд

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Ежедневные просмотры видео в социальной сети «ВКонтакте» установили новый рекорд в 1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Ежедневные просмотры видео во «ВКонтакте» установили новый рекорд в 1 млрд
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Согласно итогам второго квартала 2021 года, которые соцсеть представила в рамках финансовой отчётности Mail.ru Group, выручка «ВКонтакте» выросла на 35% по сравнению с тем же периодом 2020 года, а видео в июне ежедневно собирали больше 1 млрд просмотров.

Отмечается также, что за квартал на платформе вышло 55 крупных обновлений, а в числе самых популярных сервисов оказались «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», «Объявления ВКонтакте», «Здоровье ВКонтакте» и «VK Работа».

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запускает тематическую ленту к Олимпиаде в Токио.

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