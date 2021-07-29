Эксперт указал садоводам на главные ошибки при выращивании свёклы

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Специалист по сельскому хозяйству рассказал о нескольких главных ошибках при выращивании свёклы.
Эксперт указал садоводам на главные ошибки при выращивании свёклы
  • Pixabay

Об этом сообщает портал Newinform.

Одной из наиболее распространённых ошибок садоводов является неправильный выбор участка: например, корнеплод плохо растёт в глинистой почве. Земля также не должна быть слишком влажной. Эксперт советует при выращивании культуры делать высокие грядки.

Также следует обращать внимание на уход за растением, который включает своевременный полив, рыхление, прореживание почвы и уничтожение сорняков. Собеседник издания отмечает, что за лето необходимо делать около трёх-четырёх прополок и рыхлений. 

Он напомнил, что сорта культуры могут быть с разными сроками созревания и при их выборе необходимо учитывать особенности климата региона.

В Минсельхозе Подмосковья, как сообщал ранее телеканал «360», разработали меры поддержки начинающих фермеров. Среди основных направлений — разведение молочного крупного рогатого скота, овец и коз, производство сырого молока, выращивание плодовых и ягодных культур и пресноводное рыбоводство.

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