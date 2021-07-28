Спасатель дала рекомендации по защите от медведей в дикой природе

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Спасатель, сотрудница МЧС Ксения Власкина дала рекомендации по защите от медведей в дикой природе.
Спасатель дала рекомендации по защите от медведей в дикой природе
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«Насколько я знаю, от медведя возможно убежать только по косогорам. За счёт постановки лап преследующий вас медведь будет скатываться вниз и снова возвращаться на исходную точку, карабкаясь вверх. Ни уплыть, ни залезть на дерево от медведя не поможет», — заявила она в беседе с «Общественной службой новостей».

По её словам, на тропы, по которым ходят люди, медведи не выходят, а первыми нападают лишь в случае опасности.

Ранее сообщалось, что в результате нападения медведя на группу туристов в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае погиб один человек.

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