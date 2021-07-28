Власти Москвы рассказали о подготовке к непогоде

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Комплекс городского хозяйства Москвы заявил о переводе городских служб в режим повышенной готовности из-за предстоящего ухудшения погодных условий.
Власти Москвы рассказали о подготовке к непогоде
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов готовы к ликвидации возможных последствий непогоды», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Жителям столицы советуют на время непогоды быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Отмечается, что в общей сложности до утра 29 июля в некоторых районах города может выпасть до 28 мм осадков.

Ранее стало известно, что в Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности до 09:00 29 июля.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила о ливне с грозами в столичном регионе.

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