Власти Москвы рассказали о подготовке к непогоде

Комплекс городского хозяйства Москвы заявил о переводе городских служб в режим повышенной готовности из-за предстоящего ухудшения погодных условий.

«1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов готовы к ликвидации возможных последствий непогоды», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Жителям столицы советуют на время непогоды быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Отмечается, что в общей сложности до утра 29 июля в некоторых районах города может выпасть до 28 мм осадков.

Ранее стало известно, что в Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности до 09:00 29 июля.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила о ливне с грозами в столичном регионе.