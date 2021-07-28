Перенесены съёмки фильма «Тундра блюз» в ЯНАО

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Кинокомпания «Этнофонд», которая снимает в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) фильм «Тундра блюз», перенесла съёмки.
Перенесены съёмки фильма «Тундра блюз» в ЯНАО
  • © Ivan Kuzmin
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на продюсера и гендиректора компании Владислава Кетковича.

«Из-за режима повышенной готовности на Ямале решили перенести съёмки на 2022-й год. Сейчас нехорошее время для каких-то массовых мероприятий», — сказал он.

Как отмечается, художественным руководителем фильма выступает Андрей Звягинцев.

Картина посвящена буровикам и оленеводам.

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