Перенесены съёмки фильма «Тундра блюз» в ЯНАО
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на продюсера и гендиректора компании Владислава Кетковича.
«Из-за режима повышенной готовности на Ямале решили перенести съёмки на 2022-й год. Сейчас нехорошее время для каких-то массовых мероприятий», — сказал он.
Как отмечается, художественным руководителем фильма выступает Андрей Звягинцев.
Картина посвящена буровикам и оленеводам.
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