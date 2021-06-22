На территории ЯНАО снимут фильм «Тундра блюз»
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Об этом сообщает URA.RU.
Как заявил гендиректор компании «Этнофонд», продюсер Владислав Кеткович, съёмки на Ямале планируются осенью и весной.
Режиссёр — Андрей Редькин, художественный руководитель — Андрей Звягинцев.
Кеткович отметил, что сценарий написан режиссёром по мотивам реальных событий, так как Редькин работал на буровых.
Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как пришёл в профессию.