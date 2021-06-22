На территории ЯНАО снимут фильм «Тундра блюз»

Короткая ссылка
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа снимут фильм «Тундра блюз», посвящённый буровикам и оленеводам.
На территории ЯНАО снимут фильм «Тундра блюз»
  • globallookpress.com
  • © Ivan Kuzmin

Об этом сообщает URA.RU.

Как заявил гендиректор компании «Этнофонд», продюсер Владислав Кеткович, съёмки на Ямале планируются осенью и весной.

Режиссёр — Андрей Редькин, художественный руководитель — Андрей Звягинцев.

Кеткович отметил, что сценарий написан режиссёром по мотивам реальных событий, так как Редькин работал на буровых.

Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как пришёл в профессию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить