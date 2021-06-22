На территории ЯНАО снимут фильм «Тундра блюз»

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа снимут фильм «Тундра блюз», посвящённый буровикам и оленеводам.

Об этом сообщает URA.RU.

Как заявил гендиректор компании «Этнофонд», продюсер Владислав Кеткович, съёмки на Ямале планируются осенью и весной.

Режиссёр — Андрей Редькин, художественный руководитель — Андрей Звягинцев.

Кеткович отметил, что сценарий написан режиссёром по мотивам реальных событий, так как Редькин работал на буровых.

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