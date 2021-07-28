Сергей Безруков рассказал о работе в театре и кино

Актёр Сергей Безруков рассказал о своей работе в театре и кино.

«Этим летом я только в конце июля начал сниматься. То есть отдал всё своё свободное время театру. Выпустил два спектакля: «Дядя Ваня», «Казанова. Ars Vivendi». Работал как художественный руководитель, провели фестиваль «Фабрика Станиславского», подготовили Большой международный детский фестиваль», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, летом, когда уже не так много работы в театре, он может себе позволить сниматься в «Нюрнберге» и «Шпионе».

Ранее актриса Татьяна Борисова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Кровинушка».