В Петербурге 28 июля ожидается гроза с дождём
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
По прогнозам синоптиков, в городе ожидается гроза с дождём, возможен град.
«Днём 28 июля в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, грозы. Местами ливни, град. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый», — говорится в публикации.
Температура воздуха прогреется в пределах +27...+29 °С. В Гидрометцентре отметили, что изменение погоды связано с приходом циклонов, которые спровоцируют похолодание с осадками.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее отметил, что в республиках Северного Кавказа — Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне — ожидается сильный дождь с интенсивными периодами, гроза, град и ветер до 25 м/с.