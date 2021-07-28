В Петербурге 28 июля ожидается гроза с дождём

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В Гидрометцентре прогнозируют пасмурную и одновременно жаркую погоду в Санкт-Петербурге 28 июля.
В Петербурге 28 июля ожидается гроза с дождём
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

По прогнозам синоптиков, в городе ожидается гроза с дождём, возможен град.

«Днём 28 июля в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, грозы. Местами ливни, град. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый», — говорится в публикации.

Температура воздуха прогреется в пределах +27...+29 °С. В Гидрометцентре отметили, что изменение погоды связано с приходом циклонов, которые спровоцируют похолодание с осадками.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее отметил, что в республиках Северного Кавказа — Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне — ожидается сильный дождь с интенсивными периодами, гроза, град и ветер до 25 м/с.

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