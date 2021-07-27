В Подмосковье рассказали о работе по проверке частных участков на наличие борщевика

В Московской области продолжают работу по проверке участков частных собственников на наличие борщевика. С начала года нарушителей оштрафовали более чем на 33 млн рублей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства имущественных отношений.

За последнюю неделю инспекторы выписали частным собственникам штрафов на 19 млн рублей.

«Благодаря выявлению земельными инспекторами очагов опасного сорняка административные комиссии округов Подмосковья имеют правовые рычаги воздействия на тех правообладателей, которые не выполняют своих обязанностей по содержанию земель и тем самым подвергают здоровье людей опасности», — заявила глава ведомства Наталья Адигамова.

Ранее сообщалось, что по итогам второго этапа мероприятий по борьбе с борщевиком в Подмосковье обработали более 12 тыс. га земель.