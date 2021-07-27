Опрос показал отношение россиян к бодипозитиву

Из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) следует, что более половины опрошенных жителей России (59%) никогда не слышали о таком явлении, как бодипозитив.

Как сообщает газета «Взгляд», 12% респондентов считают, что сторонники бодипозитива выступают за идею о принятии внешнего вида собственного тела со всеми его недостатками.

Кроме того, 5% считают, что бодипозитив выступает за здоровое тело и здоровый образ жизни, а 3% посчитали, что оно против дискриминации по внешности.

Не смогли точно ответить на вопрос 8% опрошенных.

61% респондентов скорее согласны с тем, что бодипозитив избавляет людей от комплексов, связанных с особенностями внешности, 15% полагают, что он такие комплексы формирует.

Две трети опрошенных (69%) считают, что бодипозитив воспитывает терпимое отношение общества к физическим особенностям людей, 11% убеждены, что он усиливает негативное отношение к людям с физическими особенностями (15-16% среди молодёжи).

Почти половина россиян (49%) считают, что бодипозитив способствует соблюдению здорового образа жизни. Четверть опрошенных (25%) полагают, что он позволяет игнорировать здоровый образ жизни (47%).

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 38% россиян совсем не употребляют алкоголь, а каждый четвёртый опрошенный пьёт алкогольные напитки реже раза в месяц.