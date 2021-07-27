Опрос показал отношение россиян к бодипозитиву
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Как сообщает газета «Взгляд», 12% респондентов считают, что сторонники бодипозитива выступают за идею о принятии внешнего вида собственного тела со всеми его недостатками.
Кроме того, 5% считают, что бодипозитив выступает за здоровое тело и здоровый образ жизни, а 3% посчитали, что оно против дискриминации по внешности.
Не смогли точно ответить на вопрос 8% опрошенных.
61% респондентов скорее согласны с тем, что бодипозитив избавляет людей от комплексов, связанных с особенностями внешности, 15% полагают, что он такие комплексы формирует.
Две трети опрошенных (69%) считают, что бодипозитив воспитывает терпимое отношение общества к физическим особенностям людей, 11% убеждены, что он усиливает негативное отношение к людям с физическими особенностями (15-16% среди молодёжи).
Почти половина россиян (49%) считают, что бодипозитив способствует соблюдению здорового образа жизни. Четверть опрошенных (25%) полагают, что он позволяет игнорировать здоровый образ жизни (47%).
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 38% россиян совсем не употребляют алкоголь, а каждый четвёртый опрошенный пьёт алкогольные напитки реже раза в месяц.