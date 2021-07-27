IVI Originals заключил сделку со сценаристом Андреем Золотарёвым

Онлайн-кинотеатр IVI начал сотрудничество со сценаристом Андреем Золотарёвым. По условиям эксклюзивного договора платформа получила приоритетное право выбирать работы сценариста для реализации.

Соглашение рассчитано на два года. Оно предполагает, что Золотарёв выступит автором двух сериалов в год. Также он будет сотрудничать с IVI как продюсер и шоураннер.

В данный момент ведётся разработка двух мини-сериалов. В каждом из которых будет по восемь серий. Над одним из них Андрей Золотарёв работает как автор сценария.

Кроме того, онлайн-кинотеатр IVI подписал меморандум о производстве с Алёной Акимовой — генеральным продюсером INEY Productions.

«Совместно с INEY Productions мы долго искали надёжных партнёров, с которыми могли бы реализовать собственные амбициозные проекты. IVI для нас — идеальный вариант. Это мощная и профессиональная команда, которая делает всё необходимое, чтобы создать здоровую творческую атмосферу. Самое важное, что с первых дней совместной работы мы почувствовали синергию и полное понимание», — отметил Золотарёв.

Ранее он принимал участие в разработке сценариев таких фильмов, как «Лёд», «Притяжение», «Тренер», «Спутник», а также сериала «Триггер».

«Андрей Золотарёв — безусловно, один из главных сценаристов на рынке, автор впечатляющего списка ставших хитами фильмов и сериалов. Мы рады приветствовать Андрея в команде», — заявил директор департамента собственного производства IVI Вадим Соколовский.

Креативный директор IVI Originals Илья Бурец подчеркнул, что Золотарёв будет работать как над многосерийными, так и над полнометражными проектами.