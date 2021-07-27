IVI Originals заключил сделку со сценаристом Андреем Золотарёвым
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Соглашение рассчитано на два года. Оно предполагает, что Золотарёв выступит автором двух сериалов в год. Также он будет сотрудничать с IVI как продюсер и шоураннер.
В данный момент ведётся разработка двух мини-сериалов. В каждом из которых будет по восемь серий. Над одним из них Андрей Золотарёв работает как автор сценария.
Кроме того, онлайн-кинотеатр IVI подписал меморандум о производстве с Алёной Акимовой — генеральным продюсером INEY Productions.
«Совместно с INEY Productions мы долго искали надёжных партнёров, с которыми могли бы реализовать собственные амбициозные проекты. IVI для нас — идеальный вариант. Это мощная и профессиональная команда, которая делает всё необходимое, чтобы создать здоровую творческую атмосферу. Самое важное, что с первых дней совместной работы мы почувствовали синергию и полное понимание», — отметил Золотарёв.
Ранее он принимал участие в разработке сценариев таких фильмов, как «Лёд», «Притяжение», «Тренер», «Спутник», а также сериала «Триггер».
«Андрей Золотарёв — безусловно, один из главных сценаристов на рынке, автор впечатляющего списка ставших хитами фильмов и сериалов. Мы рады приветствовать Андрея в команде», — заявил директор департамента собственного производства IVI Вадим Соколовский.
Креативный директор IVI Originals Илья Бурец подчеркнул, что Золотарёв будет работать как над многосерийными, так и над полнометражными проектами.