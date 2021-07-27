В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности

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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за жары и высокой пожароопасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Очень высокая температура. Период предупреждения до 20:00 27 июля», — говорится в прогнозе по Москве.

По данным синоптиков, днём в городе ожидается до +30 °C.

В Московской области до 12:00 29 июля действует предупреждение о высокой пожароопасности.

Отмечается, что при таком уровне опасности имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

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