В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности
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«Очень высокая температура. Период предупреждения до 20:00 27 июля», — говорится в прогнозе по Москве.
По данным синоптиков, днём в городе ожидается до +30 °C.
В Московской области до 12:00 29 июля действует предупреждение о высокой пожароопасности.
Отмечается, что при таком уровне опасности имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.