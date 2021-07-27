В Приморье зафиксировали более 100 дальневосточных леопардов

На территории Приморья насчитали 110 взрослых дальневосточных леопардов. Это свидетельствует об устойчивом состоянии популяции, сообщили в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

Об этом пишет vostokmedia.com.

Как отмечается, подсчитать хищников на юго-западе Приморского края удалось при помощи фотоловушек.

Так, помимо 110 взрослых особей, были замечены ещё 16 котят.

«По экспертным оценкам, необходима популяция в дикой природе из 150 особей, что позволит леопарду окончательно отойти от опасной черты», — рассказали в пресс-службе приморского нацпарка.

В начале 2000-х годов в Приморье насчитывалось всего около 35 леопардов.

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