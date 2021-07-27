В Приморье зафиксировали более 100 дальневосточных леопардов
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Об этом пишет vostokmedia.com.
Как отмечается, подсчитать хищников на юго-западе Приморского края удалось при помощи фотоловушек.
Так, помимо 110 взрослых особей, были замечены ещё 16 котят.
«По экспертным оценкам, необходима популяция в дикой природе из 150 особей, что позволит леопарду окончательно отойти от опасной черты», — рассказали в пресс-службе приморского нацпарка.
В начале 2000-х годов в Приморье насчитывалось всего около 35 леопардов.
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