Спасатели предупредили о жаре до +32 °С в Ленобласти

Спасатели предупредили о жаркой погоде в Ленинградской области во вторник, 27 июля. Температура воздуха поднимется до +27...+32 ˚С.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, ветер южный 1—5 м/с, температура воздуха +9...+14 ˚С, местами до +16...+18 ˚С.

На востоке температура воздуха составит +24 ˚С, пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 3—8 м/с, при грозе порывистый.

По прогнозу, жаркая погода в регионе продлится два дня.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в выходные прогнозируют дожди с грозами.