В Екатеринбурге в выходные прогнозируют дожди с грозами
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Об этом сообщает URA.RU.
«30 июля (пятница) — до +27 °С, переменная облачность, небольшой дождь», — говорится на сайте Gismeteo.
Отмечается, что в этот день будет ветрено — с порывами до 10 м/с.
В субботу и воскресенье, 31 июля и 1 августа, будет тепло — до +24 °С, пройдут дожди и грозы.
В начале августа в регионе ожидается ещё более жаркая погода — до +33 °С.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий: синоптики предупредили жителей о грозе и сильном ветре.