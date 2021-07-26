В Екатеринбурге в выходные прогнозируют дожди с грозами

В Екатеринбурге после похолодания до +8 °С ожидается жаркая погода с ливнями и грозами.

Об этом сообщает URA.RU.

«30 июля (пятница) — до +27 °С, переменная облачность, небольшой дождь», — говорится на сайте Gismeteo.

Отмечается, что в этот день будет ветрено — с порывами до 10 м/с.

В субботу и воскресенье, 31 июля и 1 августа, будет тепло — до +24 °С, пройдут дожди и грозы.

В начале августа в регионе ожидается ещё более жаркая погода — до +33 °С.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий: синоптики предупредили жителей о грозе и сильном ветре.