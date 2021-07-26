Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье в ближайшие дни

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Московской области в ближайшие дни.

«Если до этого у нас преобладала погода без осадков, то теперь почти каждый день до конца месяца будут кратковременные грозовые дожди. Во вторник ожидается +28—29 °С , а в среду со второй половины дня возможны грозовые дожди», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в четверг ожидается до +25 ˚С, и так будет до конца июля.

Как отметил Шувалов, предстоящие дожди смягчат пожароопасность в лесах региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в выходные прогнозируют дожди с грозами.