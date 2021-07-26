Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье в ближайшие дни

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Московской области в ближайшие дни.
Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье в ближайшие дни
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Если до этого у нас преобладала погода без осадков, то теперь почти каждый день до конца месяца будут кратковременные грозовые дожди. Во вторник ожидается +28—29 °С , а в среду со второй половины дня возможны грозовые дожди», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в четверг ожидается до +25 ˚С, и так будет до конца июля.

Как отметил Шувалов, предстоящие дожди смягчат пожароопасность в лесах региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в выходные прогнозируют дожди с грозами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить