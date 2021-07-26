Несколько районов Лондона оказались затоплены после обильных осадков

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В районах Хакни-Уик, Ньюхэм и Баркинг в Лондоне зафиксированы локальные подтопления после обильных дождей.

Об этом пишет Sky News.

Очевидцы публикуют видеозаписи с автомобилями, едущими по затопленным улицам, шагающими по колено в воде людьми и подтопленными станциями метро. Из-за непогоды возникают сложности и в работе медучреждений — две больницы сообщили о проблемах в работе скорой помощи.

По информации The Times of India, на прошлой неделе в Индии по меньшей мере 129 человек погибли в результате наводнений и оползней. 

Ещё 20 человек скончались в Мумбае вследствие обрушения нескольких зданий, которое было вызвано сильным муссонным ливнем.

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