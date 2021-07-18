В Мумбае число жертв обрушения зданий возросло до 20
- Reuters
По информации телеканала, ещё несколько человек остаются под завалами.
Из-под завалов спасено по меньшей мере 15 человек, им оказывается медицинская помощь.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что всем пострадавшим будет выплачено 50 тыс. рупий, семьям погибших будет направлена материальная поддержка.
Поисковые работы продолжаются.
В ночь на 18 июля в Мумбае выпало 157 мм осадков в виде дождей. Ливень вызвал мощное наводнение.