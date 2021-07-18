В Мумбае число жертв обрушения зданий возросло до 20

Как минимум 20 человек скончались в индийском Мумбае вследствие обрушения нескольких зданий, которое было вызвано сильным муссонным ливнем, сообщает телеканал NDTV.

По информации телеканала, ещё несколько человек остаются под завалами.

Из-под завалов спасено по меньшей мере 15 человек, им оказывается медицинская помощь.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что всем пострадавшим будет выплачено 50 тыс. рупий, семьям погибших будет направлена материальная поддержка.

Поисковые работы продолжаются.

В ночь на 18 июля в Мумбае выпало 157 мм осадков в виде дождей. Ливень вызвал мощное наводнение.