Синоптик высказался о приближающемся к Токио тайфуне «Непартак»

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Токио во время Олимпийских игр и информации о приближении к Японии тайфуна «Непартак».

«Это не тайфун, хотя приятного в нём, конечно, мало. Это тропическая депрессия. Отличается по своим характеристикам. В первую очередь скорость ветра, а во вторую — скорость осадков. До 150 мм осадков может принести за несколько суток. Это как бы тот максимум, на который можно рассчитывать. Всё равно, это ещё и ветер до 25 м/с», — пояснил Шувалов.

Он добавил, что «Непартак» двинулся на северо-запад и направляется прямо к Токио, что может вызвать «интенсивные дожди и ветер», которые могут повлиять на проведение соревнований на открытом воздухе.

Ранее СМИ сообщили о приближении тайфуна «Непартак» к Токио.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.