Синоптик прогнозирует аномальное похолодание на Урале и в Западной Сибири

В Новосибирской, Омской, Томской, Свердловской области и ряде регионов Урала, а также на юге Западной Сибири на на следующей неделе ожидается аномальное похолодание, заявил в комментарии ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в начале недели температура опустится на 4-6 градусов ниже нормы из-за вторжения холодных воздушных масс.

«Уже в понедельник отрицательные аномалии 4-6 градусов будут в Заволжье и на Урале, а во вторник — сохранятся на Урале, но присоединится уже юг Западной Сибири. Речь, в частности, идет про Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменскую и Кемеровскую области, Алтайский край», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в период похолодания максимальная температура в Екатеринбурге составит +17...+18 °С, а в Омской, Новосибирской, Томской областях ожидается до +20...+21 °С.

Ранее синоптики предупреждали о возможных дождях и грозах в выходные, 24 и 25 июля, в Тюмени.