В Тюмени в выходные ожидаются дожди и грозы

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По сообщениям синоптиков, в выходные, 24 и 25 июля, в Тюмени будут идти дожди, возможны грозы.
В Тюмени в выходные ожидаются дожди и грозы
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

В субботу, 24 июля, в областной столице воздух прогреется до +25 °С.

В течение дня синоптики прогнозируют дожди, возможно, с грозами.

Ночью столбики термометров опустятся до +13...+15 °С.

В воскресенье, 25 июля, прогнозируют +20...+22 °С. Во второй половине дня возможны осадки и гроза.

Ночью похолодает до +10...+11 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидаются пасмурная погода, дожди и грозы.

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