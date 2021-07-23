В Тюмени в выходные ожидаются дожди и грозы

По сообщениям синоптиков, в выходные, 24 и 25 июля, в Тюмени будут идти дожди, возможны грозы.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

В субботу, 24 июля, в областной столице воздух прогреется до +25 °С.

В течение дня синоптики прогнозируют дожди, возможно, с грозами.

Ночью столбики термометров опустятся до +13...+15 °С.

В воскресенье, 25 июля, прогнозируют +20...+22 °С. Во второй половине дня возможны осадки и гроза.

Ночью похолодает до +10...+11 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидаются пасмурная погода, дожди и грозы.