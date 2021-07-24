Умер российский продюсер Алексей Мускатин

Российский продюсер Алексей Мускатин скончался на 60-м году жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера Андрея Разина.

«На 60-м году жизни ушёл из жизни... Леша Мускатин... Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Алексея. Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа «Ласковый май», — написал Разин в Instagram.

Как отмечает агентство, Мускатин сотрудничал со многими артистами и коллективами, среди которых «Руки вверх!», «Ласковый май», «Машина времени», «Воскресение», «Мираж» и другие.

Ранее сообщалось, что российский продюсер Михаил Плоткин скончался в возрасте 77 лет.