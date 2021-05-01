Умер российский продюсер Михаил Плоткин

Короткая ссылка
Российский продюсер Михаил Плоткин скончался в возрасте 77 лет.
Умер российский продюсер Михаил Плоткин
  • © Хизри Байтазиев
  • Instagram

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на его друга Хизри Байтазиева.

Как отметил Байтазиев в своём Instagram, Плоткин скончался утром 1 мая.

«Сегодня в 08:20 не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, — Михаила Владимировича Плоткина», — написал он.

Как указывает агентство, Плоткин был администратором вокально-инструментальных ансамблей «Весёлые ребята», где Пугачева начинала карьеру, «Самоцветы», основателем коллективов «Лейся, песня» и «Надежда».

Ранее сообщалось, что итальянский продюсер Альберто Гримальди скончался на 96-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить