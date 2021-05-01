Умер российский продюсер Михаил Плоткин

Российский продюсер Михаил Плоткин скончался в возрасте 77 лет.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на его друга Хизри Байтазиева.

Как отметил Байтазиев в своём Instagram, Плоткин скончался утром 1 мая.

«Сегодня в 08:20 не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, — Михаила Владимировича Плоткина», — написал он.

Как указывает агентство, Плоткин был администратором вокально-инструментальных ансамблей «Весёлые ребята», где Пугачева начинала карьеру, «Самоцветы», основателем коллективов «Лейся, песня» и «Надежда».

Ранее сообщалось, что итальянский продюсер Альберто Гримальди скончался на 96-м году жизни.