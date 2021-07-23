Александр Олешко в свой день рождения признался в любви к зрителям

Актёр театра и кино, телеведущий, певец, пародист Александр Олешко в свой день рождения, 23 июля, рассказал о любви к людям и о том, в чём видит своё предназначение.

«Я действительно хочу публике подарить радость, надежду. Я люблю людей, люблю своего зрителя и своё предназначение вижу именно в этом: дать им хорошее настроение, веру в лучшее, чистое и светлое. А мои усталость, раздражение видят лишь мои близкие. Есть люди, которые не верят в мою доброту. В интернете часто читаю: «Да ну, терпеть Олешко не можем! Того он любит, ту или того похвалил, эту поддержал. Так не бывает». Бывает!» — рассказал Александр Олешко в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

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