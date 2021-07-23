Метеоролог рассказала в каком районе Москвы теплее, чем в других
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«Это необычное явление имеет название «остров тепла». В первую очередь этот эффект возникает из-за плотности застройки: здания с большой площадью поверхности фасадов быстро нагреваются на солнце, а затем выделяют большое количество тепла», — рассказала Тимакина в интервью РИА Новости.
Она добавила, что тёмные крыши, асфальт и другие объекты городской инфраструктуры также активно поглощают тепло.
По словам метеоролога, ночью разница в температурных показателях в центральной части города и на периферии может составлять до десяти градусов.
Тимакина пояснила, что «остров тепла» сохраняется в столице и летом, и зимой.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о температурных «выбоинах» в Москве, когда воздух будет на несколько градусов прохладнее многолетних значений.