Метеоролог рассказала в каком районе Москвы теплее, чем в других

Начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги »Елена Тимакина заявила, что постоянная температура воздуха в центре Москвы всегда на несколько градусов выше, чем за его пределами.

«Это необычное явление имеет название «остров тепла». В первую очередь этот эффект возникает из-за плотности застройки: здания с большой площадью поверхности фасадов быстро нагреваются на солнце, а затем выделяют большое количество тепла», — рассказала Тимакина в интервью РИА Новости.

Она добавила, что тёмные крыши, асфальт и другие объекты городской инфраструктуры также активно поглощают тепло.

По словам метеоролога, ночью разница в температурных показателях в центральной части города и на периферии может составлять до десяти градусов.

Тимакина пояснила, что «остров тепла» сохраняется в столице и летом, и зимой.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о температурных «выбоинах» в Москве, когда воздух будет на несколько градусов прохладнее многолетних значений.