Во ВНИИ ГОЧС опасаются гибели сельхозкультур вследствие засухи

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Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) выразили опасения в отношении прогнозируемой на территории Оренбуржья гибели сельскохозяйственных культур из-за отсутствия влаги в почве и сильной жары.
Во ВНИИ ГОЧС опасаются гибели сельхозкультур вследствие засухи
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«Из-за ожидаемых высоких температур воздуха и отсутствия осадков возможно увеличение параметров чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, связанной с гибелью сельхозкультур из-за почвенной и атмосферной засухи», — приводит РИА Новости текст сообщения, размещённого на сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что сложная обстановка с увлажнённостью почвы также сохраняется в Татарстане, Удмуртии, Башкирии, а также в Белгородской и Воронежской областях.

Ранее стало известно, что ещё в 12 муниципалитетах Оренбургской области введён режим ЧС из-за засухи.

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