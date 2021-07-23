Во ВНИИ ГОЧС опасаются гибели сельхозкультур вследствие засухи

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) выразили опасения в отношении прогнозируемой на территории Оренбуржья гибели сельскохозяйственных культур из-за отсутствия влаги в почве и сильной жары.

«Из-за ожидаемых высоких температур воздуха и отсутствия осадков возможно увеличение параметров чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, связанной с гибелью сельхозкультур из-за почвенной и атмосферной засухи», — приводит РИА Новости текст сообщения, размещённого на сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что сложная обстановка с увлажнённостью почвы также сохраняется в Татарстане, Удмуртии, Башкирии, а также в Белгородской и Воронежской областях.

Ранее стало известно, что ещё в 12 муниципалитетах Оренбургской области введён режим ЧС из-за засухи.