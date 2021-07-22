МЧС предупредило о ливнях и грозах в Ленинградской области

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В Ленинградской области ожидается ухудшение погоды. В пятницу, 23 июля, в регионе пройдут ливни и грозы.
МЧС предупредило о ливнях и грозах в Ленинградской области
  • РИА Новости

«Ночью в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер северо-западный 8—13 м/с, в начале ночи местами порывы 15—17 м/с», — цитирует kp.ru сообщение МЧС Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днём также пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области 22, 23 и 24 июля ожидаются дожди с грозами и градом.

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