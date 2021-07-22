В Челябинской области к концу недели ожидаются дожди с грозами и градом

Синоптики сообщили, что в Челябинской области 22, 23 и 24 июля ожидаются дожди с грозами и градом.

Об этом пишет URA.RU.

«Облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град. Ветер — юго–западный, 4—9 м/с, при грозах порывы 15—20 м/с. Дневные температуры — +27...+32 °С, на крайнем западе — до +22 °С», — уточняется в прогнозе на 24 июля.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.