В Челябинской области к концу недели ожидаются дожди с грозами и градом

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Синоптики сообщили, что в Челябинской области 22, 23 и 24 июля ожидаются дожди с грозами и градом.
В Челябинской области к концу недели ожидаются дожди с грозами и градом
  • Pixabay

Об этом пишет URA.RU.

«Облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град. Ветер — юго–западный, 4—9 м/с, при грозах порывы 15—20 м/с. Дневные температуры — +27...+32 °С, на крайнем западе — до +22 °С», — уточняется в прогнозе на 24 июля.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

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