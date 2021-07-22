Охлобыстин рассказал о своём отношении к отдыху

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Актёр Иван Охлобыстин в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказал, что у него «отдых получается только методом спортивных мероприятий».
Охлобыстин рассказал о своём отношении к отдыху
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Отдыхать-то тоже надо уметь! Я не могу лечь и отдыхать. У меня отдых получается только методом спортивных мероприятий — вот тогда отдыхаешь: тело работает, голова отдыхает. Для меня усталость — это благо, только тогда мысли перестают копошиться», — сказал Охлобыстин.

Также, по его словам, он любит усталость в своей «актёрской ипостаси». Как отмечает Охлобыстин, «только когда устаёшь, становишься органичным».

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