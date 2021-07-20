Чурсина рассказала о разнице между современными и советскими фильмами о войне

Актриса Людмила Чурсина в интервью «Аргументам и фактам» рассказала о разнице между современными и советскими фильмами о войне.

«Во-первых, в те годы, когда снимались фильмы, что вы назвали, многие были живы из того поколения, которое помнило войну, а кто-то в ней и участвовал. Поэтому для них военная тема была пронзительной, животрепещущей. И очень важной», — рассказала актриса.

По её словам, фильм «Весна на Одере», в котором она исполнила роль военного врача, снимался в Калининграде, в котором многое напоминало о шедших там боях. Она отметила, что снявшиеся в картине актёры Владислав Стржельчик и Георгий Жженов сами прошли военные испытания и «реагировали на обстановку вокруг очень остро и чувствительно», что видно зрителю.

«Почему сейчас никому ещё не удалось снять таких пронзительных картин о войне? Идёт время, и уже растёт поколение, которое о Великой Отечественной почти ничего не знает. Иногда они смотрят фильмы, спектакли, но они лишены тех воспоминаний, что были у воевавших, в целом уменьшается генетическая память о войне, потерях, трагедиях», — заявила она.

Ранее актриса Татьяна Борисова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Кровинушка».