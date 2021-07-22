Во Владивостоке пройдёт выставка–реконструкция ко Дню Крещения Руси
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В программе — песнопения церковного хора и открытая беседа с представителем Русской православной церкви, сообщили ИА PrimaMedia организаторы мероприятия.
Мультимедийный парк «Россия — Моя история» предложит гостям мероприятия экскурсию «Чудеса православия».
Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению панно.
Как отмечается, вход на выставку бесплатный.
Как ранее передавало ОТР, в Казани провели церемонию освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией матери. Церемонию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.