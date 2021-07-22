Во Владивостоке пройдёт выставка–реконструкция ко Дню Крещения Руси

Тематическая выставка–реконструкция, посвящённая Дню Крещения Руси, пройдёт 28 июля во Владивостоке.

В программе — песнопения церковного хора и открытая беседа с представителем Русской православной церкви, сообщили ИА PrimaMedia организаторы мероприятия.

Мультимедийный парк «Россия — Моя история» предложит гостям мероприятия экскурсию «Чудеса православия».

Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению панно.

Как отмечается, вход на выставку бесплатный.

Как ранее передавало ОТР, в Казани провели церемонию освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией матери. Церемонию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.