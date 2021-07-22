Харви Вайнштейн не признал свою вину в изнасилованиях

Американский продюсер Харви Вайнштейн не признал свою вину по 11 обвинениям в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

По данным Fox News, на заседании суда в Лос-Анджелесе Вайнштейну были предъявлены обвинения в четырёх изнасилованиях и в семи иных преступлениях сексуального характера. Все они касаются пяти женщин, которые якобы подверглись домогательствам в период с 2004 по 2013 год.

Харви Вайнштейн не признал свою вину. Как пишет Variety, его адвокат Марк Верксман за пределами зала суда заявил, что в случае «справедливого судебного разбирательства» продюсер будет оправдан.

В случае доказательства вины Вайнштейна преступления могут повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на 140 лет.

В 2020 году Харви Вайнштейн был признан виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера. Продюсер приговорён к 23 годам тюремного заключения.