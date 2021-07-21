Гидрометцентр спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России в ближайшие дни.

Как он отметил ТАСС, интенсивные дожди, грозы и сильный ветер пройдут в ряде регионов центральной части России, на юге страны и в Поволжье 22 и 23 июля. В некоторых регионах такая непогода будет сопровождаться сильной жарой и градом.

«В Приволжском федеральном округе 22—23 июля будут ливневый дождь, гроза, ветер до 20 м/с. В Южном федеральном округе тоже есть ряд регионов, в которых будут сильные дожди с ветром. Во-первых, в Крыму 22 июля очень сильный дождь будет, гроза, даже крупный град и ветер до 20—25 м/с. Это неблагоприятная погода, сильный дождь и крупный град — это действительно опасно», — заявил он.

По словам Вильфанда, в Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае интенсивные дожди и грозы будут сопровождаться сильной жарой до +36...+42 °С.

«Довольно сложная погода в Северо-Кавказском федеральном округе. Практически во всех республиках, в Ингушской, Чеченской республиках, жара +40...+42 °С, а 23 июля будет ещё и сильный дождь, ветер с грозой до 15—20 м/с. Аналогичная ситуация в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии: везде сильная жара — +38...+39 °С. И с 22 или 23 числа, зависит от того, где горы повыше, где чуть пониже, будут дожди, грозы и сильный ветер», — добавил он.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов в разговоре с телеканалом «360» спрогнозировал рост числа наводнений в мире.