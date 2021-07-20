Климатолог спрогнозировал рост числа наводнений
- Reuters
«Масштаб бедствия можно уменьшить, если власти будут основательно готовиться», — заявил Семёнов в разговоре с телеканалом «360».
Согласно исследованиям, всему виной потепление Средиземного моря, откуда часто приходят такие циклоны, которые несут больше влаги, что и приводит к сильным осадкам.
«Уже сейчас нужно осознавать масштаб возможных бедствий, количество осадков и готовить инфраструктуру: русла рек, ливневую канализацию и прочее», — резюмировал климатолог.
Ранее стало известно, что число погибших в результате наводнений на западе Германии возросло до 163.