Климатолог спрогнозировал рост числа наводнений

Заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов заявил, что в будущем наводнения, наподобие тех, что были в Германии и Бельгии, будут случаться чаще, и дал рекомендации по уменьшению масштаба подобных природных явлений.

«Масштаб бедствия можно уменьшить, если власти будут основательно готовиться», — заявил Семёнов в разговоре с телеканалом «360».

Согласно исследованиям, всему виной потепление Средиземного моря, откуда часто приходят такие циклоны, которые несут больше влаги, что и приводит к сильным осадкам.

«Уже сейчас нужно осознавать масштаб возможных бедствий, количество осадков и готовить инфраструктуру: русла рек, ливневую канализацию и прочее», — резюмировал климатолог.

Ранее стало известно, что число погибших в результате наводнений на западе Германии возросло до 163.