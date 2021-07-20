Климатолог спрогнозировал рост числа наводнений

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Заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов заявил, что в будущем наводнения, наподобие тех, что были в Германии и Бельгии, будут случаться чаще, и дал рекомендации по уменьшению масштаба подобных природных явлений.
Климатолог спрогнозировал рост числа наводнений
  • Reuters

«Масштаб бедствия можно уменьшить, если власти будут основательно готовиться», — заявил Семёнов в разговоре с телеканалом «360».

Согласно исследованиям, всему виной потепление Средиземного моря, откуда часто приходят такие циклоны, которые несут больше влаги, что и приводит к сильным осадкам.

«Уже сейчас нужно осознавать масштаб возможных бедствий, количество осадков и готовить инфраструктуру: русла рек, ливневую канализацию и прочее», — резюмировал климатолог.

Ранее стало известно, что число погибших в результате наводнений на западе Германии возросло до 163.

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