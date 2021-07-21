В Гидрометцентре рассказали о возвращении жаркой погоды в Москву

Жаркая погода, согласно предварительным расчётам, вернётся в московский регион в начале следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, к выходным в европейской части России похолодает: температура будет ниже нормы, в том числе в Центральном Черноземье —на два градуса ниже, на юге Европейской России — на один градус.

«По самым предварительным расчётам, существует повышенная вероятность, что в начале следующей недели область высокого давления с запада начнёт перемещаться на европейскую территорию», — цитирует РИА Новости синоптика.

Он уточнил, что «слишком высоких температур до 30 градусов» не ожидается.

Ранее Вильфанд заявил, что температуры в европейской части России к выходным будут ниже нормы.