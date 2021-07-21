Синоптик рассказал о погоде на европейской территории России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температуры в европейской части России к выходным будут ниже нормы.

«К выходным вся европейская территория будет окрашена синим цветом, то есть температура будет ниже нормы. В Центральном Черноземье на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Как уточняется, «в грядущую пятидневку уже не будет сильных температурных аномалий».

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ожидаются похолодание, ливни и грозы, однако такая погода продержится недолго.