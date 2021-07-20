Киновед прокомментировал итоги Каннского кинофестиваля

Киновед, культуролог Кирилл Разлогов в эфире Общественной службы новостей прокомментировал итоги Каннского кинофестиваля.

«Почти все главные премии получили женщины. Что касается «Титана», это первый фильм ужасов, который получил главный приз интеллектуального художественного фестиваля. Он по своему жанру и характеру соответствовал вкусу жюри», — заявил он.

Разлогов также считает, что «было ясно, что на таком особенном фестивале, как нынешний, главный приз должен получить французский фильм».

«Его сделала женщина, он провокационный и яркий, поэтому сразу был в фаворитах. За несколько дней было известно, что «Золотая пальмовая ветвь» уйдёт туда», — сказал Разлогов.

Также он заявил, что основная причина того, что картина российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» не была отмечена жюри, заключается в том, что это кино близко и понятно людям, жившим в советский период.

Французский режиссёр и сценарист Джулия Дюкорно была удостоена главной награды 74-го Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви» — за фильм «Титан».

Российский режиссёр Кира Коваленко с фильмом «Разжимая кулаки» получила Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.