Киновед прокомментировал итоги Каннского кинофестиваля

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Киновед, культуролог Кирилл Разлогов в эфире Общественной службы новостей прокомментировал итоги Каннского кинофестиваля.
Киновед прокомментировал итоги Каннского кинофестиваля
  • Reuters

«Почти все главные премии получили женщины. Что касается «Титана», это первый фильм ужасов, который получил главный приз интеллектуального художественного фестиваля. Он по своему жанру и характеру соответствовал вкусу жюри», — заявил он.

Разлогов также считает, что «было ясно, что на таком особенном фестивале, как нынешний, главный приз должен получить французский фильм».

«Его сделала женщина, он провокационный и яркий, поэтому сразу был в фаворитах. За несколько дней было известно, что «Золотая пальмовая ветвь» уйдёт туда», — сказал Разлогов.

Также он заявил, что основная причина того, что картина российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» не была отмечена жюри, заключается в том, что это кино близко и понятно людям, жившим в советский период.

Французский режиссёр и сценарист Джулия Дюкорно была удостоена главной награды 74-го Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви» — за фильм «Титан».

Российский режиссёр Кира Коваленко с фильмом «Разжимая кулаки» получила Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

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