Фильм Коваленко получил Гран-при «Особого взгляда» на Каннском фестивале

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Российский режиссёр Кира Коваленко с фильмом «Разжимая кулаки» получила Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.
Фильм Коваленко получил Гран-при «Особого взгляда» на Каннском фестивале
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение, оглашённое жюри программы во Дворце фестивалей.

Отмечается, что приз за режиссёра получил продюсер фильма Александр Роднянский.

Он объяснил, что Кира Коваленко не успела вернуться на церемонию.

По его словам, «Кира поблагодарила бы свою съёмочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку её фильма».

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с НСН рассказал о шансах отечественных фильмов на Каннском фестивале.

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