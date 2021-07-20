В Перми начались съёмки нового сезона «Реальных пацанов»

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Телеканал ТНТ объявил о начале съёмок девятого сезона сериала «Реальные пацаны».
В Перми начались съёмки нового сезона «Реальных пацанов»
  • © Пресс-служба телеканала ТНТ

Как сообщает пресс-служба телеканала, работа над проектом традиционно проходит в Перми. В числе локаций — двор «Дома грузчиков», который фигурировал ещё в первом сезоне, — там раньше жил главный герой ленты Колян. В новых сериях Колян, переживающий кризис среднего возраста, вернётся в старую квартиру, чтобы вспомнить всё, через что ему довелось пройти. По сюжету герой работает над автобиографической книгой «Последний реальный пацан».

«В прошлом сезоне мы попрощались с Коляном в тюрьме, где его оставил вернувшийся в Пермь Иваныч. В сериал мы возвращаемся спустя некоторое время, когда Колян уже на свободе. Выходит он на свободу абсолютно независимым от Иваныча и его семьи, съехав на старую квартиру. Там он и будет писать свою книгу вместе с новым героем — писателем, который поможет Коляну оформить мысли в слова и предложения», — рассказал креативный продюсер сериала Александр Синегузов.

По словам продюсера Антона Зайцева, Колян в новом сезоне сильно изменится.

«Он станет душным и изрядно всех достанет, ведь если раньше он свои философские мысли озвучивал в студии на камеру, то теперь весь поток философии Коляна польётся вовне. Никто не сможет отвертеться от Коляна, его нравоучений и рефлексии о прожитой жизни», — утверждает Зайцев.

Других героев сериала также ждут новые перипетии — Машка и Эдик расстанутся, а многодетный отец Вован ощутит на себе симптомы послеродовой депрессии.

Главную роль в сериале исполнит Николай Наумов, знакомый поклонникам проекта по прошлым сезонам. Также к своим образам вернутся Зоя Бербер, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Мария Скорницкая, Станислав Тляшев и другие актёры. В режиссёрском кресле — Жанна Кадникова.

Ожидается, что съёмки будут идти три месяца. Премьера сезона запланирована на 2022 год.

Ранее Гоша Куценко рассказал о съёмках нового сериала «1703».

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