Гоша Куценко рассказал о съёмках нового сериала в Петербурге

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Российский актёр Гоша Куценко рассказал о съёмках в новом сериале «1703», которые проходили в Санкт-Петербурге.
Гоша Куценко рассказал о съёмках нового сериала в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом пишет «Петербургский дневник».

«В этом проекте мы всячески издеваемся над образом «хрестоматийного мента». Это определённо мой жанр. Если бы я увидел в «1703» кого-то из моих коллег и артистов, я бы, конечно, завидовал. С возрастом очень сложно найти те роли, которые ты хочешь играть. Компромисс, когда тебе что-то предлагают, а твоё сердце откликается, — это редкая находка. «1703» — это тот сценарий, который я прочёл, и у меня было такое же ощущение, как от «Мама, не горюй». Я получил удовольствие», — рассказал Гоша Куценко.

«1703» — это сценарный дебют Дениса Артамонова.

Показ пилотной серии проекта состоялся весной в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля. Премьера состоится на канале ТНТ и видеосервисе PREMIER.

Ранее актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу «Великолепный век», рассказала в беседе с ФАН о новом фильме «Улей», который был представлен на Московском международном кинофестивале в рамках программы «Специальные показы».

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