Синоптики рассказали о погоде во время проведения МАКС-2021
- РИА Новости
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«Показательные выступления, выступления пилотажных групп и показ новой техники планируются на 23—25 июля. В эти дни наибольшая вероятность дождей только в пятницу, 23 июля. Там фронт с северо-запада подходит, он не очень ярко выражен, как в последнее время фронтальные разделы с северо-запада, поэтому дожди и не затяжные, и не проливные, но кратковременные летние дожди — да, вероятность существует», — пояснил Шувалов.
При этом эксперт добавил, что температура во все дни составит +20...+25 °С.
«С утра чуть попрохладнее, +18...+19 °С, днём — +22...+24 °С, может быть, в воскресенье уже до +25 °С», — заявил специалист.
По словам метеоролога, в субботу и воскресенье вероятность осадков минимальна.
Он отметил, что прогноз погоды можно расценивать как своего рода приглашение посетить МАКС-2021.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском начинает работу авиасалон МАКС-2021.