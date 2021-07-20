Синоптики рассказали о погоде во время проведения МАКС-2021

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается во время авиасалона МАКС-2021.
Синоптики рассказали о погоде во время проведения МАКС-2021
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Показательные выступления, выступления пилотажных групп и показ новой техники планируются на 23—25 июля. В эти дни наибольшая вероятность дождей только в пятницу, 23 июля. Там фронт с северо-запада подходит, он не очень ярко выражен, как в последнее время фронтальные разделы с северо-запада, поэтому дожди и не затяжные, и не проливные, но кратковременные летние дожди — да, вероятность существует», — пояснил Шувалов.

При этом эксперт добавил, что температура во все дни составит +20...+25 °С.

«С утра чуть попрохладнее, +18...+19 °С, днём — +22...+24 °С, может быть, в воскресенье уже до +25 °С», — заявил специалист.

По словам метеоролога, в субботу и воскресенье вероятность осадков минимальна.

Он отметил, что прогноз погоды можно расценивать как своего рода приглашение посетить МАКС-2021.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском начинает работу авиасалон МАКС-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить