Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце июля

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода ждёт Москву в конце июля и в августе.

«Следующая неделя вновь будет тёплой, но не изнуряющей. Температура будет в пределах 25—29 °С в зависимости от дня», — приводит «Москва 24» слова Леуса.

Он уточнил, что вероятность пересечения отметки в +30 °С до конца июля невелика.

По словам специалиста, постепенное понижение температуры начнётся в столице уже со вторника, 20 июля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в четверг, 22 июля, в Москве ожидается понижение температуры примерно до +20 °C.