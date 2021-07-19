Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце июля

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода ждёт Москву в конце июля и в августе.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце июля
  • © Денис Гришкин
  • АГН «Москва»

«Следующая неделя вновь будет тёплой, но не изнуряющей. Температура будет в пределах 25—29 °С в зависимости от дня», — приводит «Москва 24» слова Леуса.

Он уточнил, что вероятность пересечения отметки в +30 °С до конца июля невелика.

По словам специалиста, постепенное понижение температуры начнётся в столице уже со вторника, 20 июля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в четверг, 22 июля, в Москве ожидается понижение температуры примерно до +20 °C.

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