Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце июля
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- АГН «Москва»
«Следующая неделя вновь будет тёплой, но не изнуряющей. Температура будет в пределах 25—29 °С в зависимости от дня», — приводит «Москва 24» слова Леуса.
Он уточнил, что вероятность пересечения отметки в +30 °С до конца июля невелика.
По словам специалиста, постепенное понижение температуры начнётся в столице уже со вторника, 20 июля.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в четверг, 22 июля, в Москве ожидается понижение температуры примерно до +20 °C.