В Москве начались съёмки сериала «Отчаянная»

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Онлайн-кинотеатр KION объявил о начале съёмок в Москве многосерийной драмеди «Отчаянная» с Юлией Ауг и Анной Зайцевой. Как рассказали в пресс-службе сервиса, премьера запланирована на 2022 год.
В Москве начались съёмки сериала «Отчаянная»
  • © Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Главная героиня ленты — молодой режиссёр Алиса. Она снимает фильм о собственном опыте, рассказывая о разочарованиях, которые преследуют её как в личной жизни, так и в работе. Несмотря ни на что, девушка надеется найти свою любовь. Считая, что именно физическая сторона наиболее показательна в отношениях, героиня погружается в многочисленные сексуальные эксперименты. Однако со временем она понимает, что решение её проблем кроется в чём-то другом.  

Режиссёром и исполнительницей главной роли в проекте выступает Анна Зайцева, ранее снявшая ленты «Сама дура» и «#Хочувигру». Она отметила, что «Отчаянная» — очень откровенный, но в то же время душевный сериал.

«Это авторский сериал про отношения, основанный на реальном опыте, провокационно откровенный в выбранных темах и ситуациях, парадоксальный в психологии персонажей, острый, смешной и душевный. «Отчаянная» для нас — это манифест раскованности и популяризации секса как человечного акта, о котором не стыдно открыто говорить, в котором не стыдно открыто получать удовольствие и которым занимаются не только люди с модельными телами», — рассказала Зайцева.

Креативный продюсер сериала Наталья Исакова сравнила героиню «Отчаянной» с более современной Бриджет Джонс, которая «отвечает на вызовы нашего времени».

«По форме это — драмеди, в котором при этом есть пространство для размышлений: что такое любовь и что люди ошибочно ею называют, как найти подходящего равного партнёра и перестать использовать людей для решения своих эмоциональных проблем, как по-настоящему увидеть человека и принять его, а не проецировать на него свои ожидания и неизбежно разочаровываться», — заявила Исакова.

Сюжет «Отчаянной» рассчитан на семь серий продолжительностью по 30 минут. Роли также исполняют Юлия Ауг, Василий Михайлов, Игорь Черневич, Михаил Евланов, Пьер Бурель, Максим Белбородов, Иван Мулин, Павел и Данила Рассомахины и другие актёры. Генеральный продюсер — Игорь Мишин («Полицейский с Рублёвки», «Измены»).

Ранее в онлайн-кинотеатре KION вышел фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

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