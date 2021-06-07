Фильм «Девятаев» покажут в сети

Эксклюзивная цифровая премьера фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев» состоится в онлайн-кинотеатре KION. Как рассказали RT в пресс-службе сервиса, релиз запланирован на 10 июня.

На большие экраны картина вышла 29 апреля 2021 года. За её производство отвечали кинокомпании «Базелевс», «МТС Медиа» и «Военфильм», а также телеканал «Россия 1» и Sony Pictures.

В фильме рассказывается история советского лётчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. В годы Великой Отечественной войны попавшему в плен Девятаеву вместе с другими заключёнными удалось захватить немецкий бомбардировщик и совершить на нём побег из концлагеря.

«Некоторые историки говорят, что, если бы Девятаев не угнал тот самолёт, не показал бы советскому командованию, где находятся пусковые установки ракет «Фау» на острове Узедом, и мы не смогли бы разбомбить этот остров вовремя, нацистские баллистические ракеты полетели бы на Москву, Париж, Лондон, и война бы приняла другой оборот», — цитирует пресс-служба Тимура Бекмамбетова.

Отмечается, что съёмки проекта проходили до и во время пандемии коронавируса. Работа над фильмом продолжалась с применением дистанционных технологий.

Ранее сообщалось, что сын Михаила Девятаева рассказал о послевоенной жизни лётчика и картине Бекмамбетова.