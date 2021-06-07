Фильм «Девятаев» покажут в сети

Короткая ссылка
Эксклюзивная цифровая премьера фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев» состоится в онлайн-кинотеатре KION. Как рассказали RT в пресс-службе сервиса, релиз запланирован на 10 июня.
Фильм «Девятаев» покажут в сети
  • © предоставлено пресс-службой кинотеатра KION

На большие экраны картина вышла 29 апреля 2021 года. За её производство отвечали кинокомпании «Базелевс», «МТС Медиа» и «Военфильм», а также телеканал «Россия 1» и Sony Pictures.

В фильме рассказывается история советского лётчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. В годы Великой Отечественной войны попавшему в плен Девятаеву вместе с другими заключёнными удалось захватить немецкий бомбардировщик и совершить на нём побег из концлагеря.

«Некоторые историки говорят, что, если бы Девятаев не угнал тот самолёт, не показал бы советскому командованию, где находятся пусковые установки ракет «Фау» на острове Узедом, и мы не смогли бы разбомбить этот остров вовремя, нацистские баллистические ракеты полетели бы на Москву, Париж, Лондон, и война бы приняла другой оборот», — цитирует пресс-служба Тимура Бекмамбетова.

Отмечается, что съёмки проекта проходили до и во время пандемии коронавируса. Работа над фильмом продолжалась с применением дистанционных технологий.

Ранее сообщалось, что сын Михаила Девятаева рассказал о послевоенной жизни лётчика и картине Бекмамбетова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить