В Татарстане обещают жару до +33 °С

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По данным Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 19 июля, в республике температура воздуха составит +28...+33 °С.
В Татарстане обещают жару до +33 °С
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщает «Реальное время».

В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер неустойчивый, слабый.

Днём температура воздуха составит +28...+33 °С. В Казани синоптики прогнозируют от +29 до +32 °С, в Набережных Челнах также — от +29 до +32 °С.

По прогнозам, 20 июля на территорию республики придёт западный фронт, из-за этого температура немного понизится — до +27...+28 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе на протяжении всей недели ожидается пасмурная погода, дожди и грозы.

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